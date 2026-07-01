العملة الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك نهاية اليوم

تراجع سعر الريال السعودي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل دون الـ 14 جنيها بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

13.20 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

13.09 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.06 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 نحو:

13.04 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 نحو:

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.04 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

12.99 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

12.99 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 ليسجل:

12.96 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 ليسجل إلي:

12.93 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 لنحو:

12.66 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 عند:

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم

13.10 حنيه

أقل سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم

13.04 جنيه

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

13.04 جنيه