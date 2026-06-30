اليورو يصل لـ 55 جنيها وتراجع الدولار والريال السعودي مستقر.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 عند آخر تراجع تم تسجيله يوم أمس، حيث يشهد الجنيه المصري انتعاش خلال هذه الفترة امام عدد من العملات العربية والأجنبية كالدولار واليورو والريال السعودي وغيرها من العملات.

وواصل الدولار الأمريكي اليوم التداول دون مستوى 50 جنيهًا، كما استقر الريال السعودي دون 14 جنيهًا، بينما سجل اليورو مستوى 55 جنيهًا في بعض البنوك بعد تراجعه من المستويات التي تجاوز خلالها 60 جنيهًا خلال الفترة الماضية، مع ترقب أي تحركات جديدة في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

ووفقاً لآخر تحديث صباح اليوم في البنك الأهلي المصري فقد جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي

49.25 جنيه للشراء.

49.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

56.13 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

65.16 جنيه للشراء.

65.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

34.59 جنيه للشراء.

34.75 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

7.50 جنيه للشراء.

7.54 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

4.95 جنيه للشراء.

4.97 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية

5.06 جنيه للشراء.

5.08 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

60.86 جنيه للشراء.

61.12 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني (100 ين)

30.33 جنيه للشراء.

30.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

33.81 جنيه للشراء.

34.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

155.38 جنيه للشراء.

160.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

13.08 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.39 جنيه للشراء.

13.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

128.57 جنيه للشراء.

130.93 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

126.00 جنيه للشراء.

128.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.50 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

68.66 جنيه للشراء.

69.70 جنيه للبيع.