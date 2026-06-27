لتعزيز التعاون المالي.. الصين تعلن تجديد اتفاقية تبادل العملات مع منغوليا

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أن تجديد الاتفاقية الثنائية مع منغوليا لتبادل العملات، التي تمت مؤخرا، سيساعد على زيادة تعميق التعاون المالي بين البلدين، فضلا عن تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والحفاظ على استقرار السوق المالية.

جاء ذلك في بيان للبنك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، موضحة أن حجم الاتفاقية يبلغ 15 مليار يوان، أي 7.85 تريليون توغريك منغولي، وهي سارية لمدة ثلاث سنوات.

من جهة أخرى ، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية غير المسددة للصين والمقومة بكل من العملات المحلية والأجنبية وصلت إلى 2.4121 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس 2026.

وارتفع الرقم المذكور بـ83.3 مليار دولار أمريكي، أو 4 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2025، وفقا للبيانات.