قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
من الحفر إلى الترميم.. كيف يضمن القانون حماية الآثار المكتشفة؟
باكستان.. مصرع 29 من عناصر داعش في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان
رئيس العاصمة الجديدة: ممنوع توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون
لاعب منتخب أستراليا يستحضر ذكريات طوكيو: مواجهة مصر تحمل طابع الثأر
حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة وأماكن الوحدات
سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف درعا ونزوح محدود من القرى المجاورة
مفاجأة للمزارعين.. توجيهات جديدة للجمعيات بشأن صرف الأسمدة
مراجعة الأسعار وتشديد الرقابة.. ارتفاع أسعار الإنترنت على مائدة النواب غدا
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث... أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 29 يونيو  2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 29-6-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 49.37 جنيه.

سعر البيع: 49.47 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 33.94جنيه.

سعر البيع: 34.91 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم

 سعر الشراء: 34.74جنيه.

سعر البيع: 34.91 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 29-6-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 56.50جنيه.

سعر البيع: 56.56 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 65.07 جنيه.

سعر البيع: 65.45 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم

 سعر الشراء: 60.86جنيه.

سعر البيع: 61.32 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 7.47جنيه.

سعر البيع: 7.56جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 5.05جنيه.

سعر البيع: 5.10 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 29-6-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 7.25جنيه.

سعر البيع: 7.27جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 30.50جنيه.

سعر البيع: 30.62 جنيه. 


 

أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية العملات الآسيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الطلاب

وفاة 3 طلاب بالشرقية وبورسعيد بالثانوية العامة والإعدادية| تفاصيل

الليثيوم والنيكل.. هل تمتلك مصر كنزا جديددا يعيد رسم خريطة الاقتصاد؟| تفاصيل

نفط المستقبل.. مصر تستكشف كنزا جديدا يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد| تفاصيل

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

ترشيحاتنا

صاحب ورشة سيارات وشقيقه لتعـ ذيب طفـ ل

اتهموه بالسرقة.. القبض على صاحب ورشة سيارات وشقيقه لتعـ ذيب طفـ ل في المنوفية

المتهم

بسبب كشاف نور .. القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة

المصنع

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد