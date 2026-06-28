أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري.. الدولار يسجل 49.57 جنيه للشراء

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

الشراء: 49.57 جنيه

البيع: 49.47 جنيه

اليورو

الشراء: 56.24 جنيه

البيع: 56.12 جنيه

الجنيه الإسترليني

الشراء: 65.28 جنيه

البيع: 65.11 جنيه

الريال السعودي

الشراء: 13.20 جنيه

البيع: 13.17 جنيه

الدرهم الإماراتي

الشراء: 13.49 جنيه

البيع: 13.47 جنيه

وتشهد أسعار العملات تحديثًا بشكل مستمر وفقًا لحركة التداول في البنوك والسوق المصرفية، وسط متابعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.