استقرار العملات العربية أمام الجنيه.. والريال السعودي بـ 13.21 جنيها



شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، وسط ثبات ملحوظ في مستويات التداول داخل السوق الرسمية.



الريال السعودي مستقراً



وسجل الريال السعودي نحو 13.17 جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الأخيرة، في ظل استمرار الطلب المرتبط بمواسم السفر والعمرة وتحويلات العاملين بالخارج.



الدينار الكويتي الأعلى



وجاء الدينار الكويتي في صدارة العملات العربية من حيث القيمة، مسجلًا 160.62 جنيه للشراء و161.12 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار البحريني نحو 131.19 جنيه للشراء و131.58 جنيه للبيع، وسجل الريال العماني 128.47 جنيه للشراء و128.85 جنيه للبيع.



الدرهم والريال القطري



وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.46 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال القطري 13.56 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع، في حين استقر الدينار الأردني عند 69.66 جنيه للشراء و70.06 جنيه للبيع، لتواصل العملات العربية أداءها المستقر داخل الجهاز المصرفي المصري.