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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال القافلة البيطرية الشاملة بقرية «إصلاح الغيط» التابعة لإدارة جمصة البيطرية

حمله بيطيرية
حمله بيطيرية
همت الحسينى

تواصل مديرية الطب البيطري بالدقهلية جهودها  في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتقديم خدماتها لكافة المربين، وبخاصة في القرى الأكثر احتياجاً للخدمات البيطرية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحت إشراف الدكتور أحمد السباعي مدير المديرية، قافلة بيطرية شاملة إلى قرية "إصلاح الغيط" التابعة لإدارة جمصة البيطرية، برئاسة الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، ومشاركة الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة البيطرية بجمصة.

تم خلالها تقديم الكشف والعلاج بالمجان لعدد 600 حيوان، شملت، 350 رأسًا من الأبقار والجاموس، 90 رأسًا من الدواب (الحمير والبغال)، مكافحة الطفيليات الداخلية، بتجريع 160 رأسًا من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

كما تم مكافحة الطفيليات الخارجية، برش جميع الحيوانات بالمبيدات المناسبة، وفحص وعلاج 4400 طائر، شملت (دجاج، بط، أوز، حمام، رومي)، وإجراء فحص تناسلي للإناث للوقوف على حالتها الصحية والتناسلية.

وتقديم ندوات إرشادية وتوعوية للمزارعين حول سبل الرعاية الصحية السليمة للحيوان والوقاية من الأمراض، كما تم سحب عينات من الحيوانات لفحصها معمليًا، لتحديد مدى وجود إصابات طفيلية، وفي حالة ثبوتها، يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب.

شارك بالقافلة، من ديوان عام المديرية (الأطباء المتخصصون)، الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج، الدكتورة هبة الدسوقي طبيب أول الرعاية بالمديرية، الدكتورة إيمان عبد الله طبيب أول التلقيح الاصطناعي، الدكتورة شيماء النويهي طبيب أول الإرشاد البيطري،  بالإضافة إلى عدد من الأطباء المتخصصين في مجالات (الرعاية، التناسليات، التلقيح الاصطناعي، الإرشاد، الوقاية، والدواجن).

ومن الإدارة البيطرية بجمصة، الدكتور أشرف جمعة رئيس قسم الوقاية، الدكتور راشد حامد رئيس قسم التلقيح الاصطناعي، الدكتورة سمر عبد الستار رئيس قسم الرعاية، الدكتورة مي أحمد رئيس قسم الإرشاد، الدكتور أمير فرج مفتش وحدة منشأة عبد القادر، الدكتور أحمد صبري مفتش وحدة الجزاير، بحضور  أحمد الجوهري رئيس الوحدة المحلية بالجزاير.

الدقهلبة بيطرى محافظه محافظ

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