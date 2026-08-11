محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع الإشغالات بمركز أجا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير حملة رفع الإشغالات بمركز ومدينة أجا، مؤكدا ضرورة استمرار هذه الجهود يوميا، صباحا ومساءا، والتصدي الحازم لأي مخالفات في جميع المناطق، مع منع كافة أشكال التعديات على الطريق العام، وتيسير حركة المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وكان المحافظ قد وجه باستمرار التصدي لظاهرة الإشغالات وإعاقة الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، مع التشديد على ضبط مصادر الإزعاج والتلوث السمعي، وعدم التهاون في تطبيق القانون، ومنع الفوضى في الشوارع.

وقام اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة حملة رفع الإشغالات، تحت إشراف عبده زكريا، وعبد الفتاح شحاتة، نواب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارات الإشغالات، والبيئة، والحملة الميكانيكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشملت الحملة شوارع الجلاء، وفهمي، والجيش، وميدان المحطة، ومدخل كوبري الجلاء، وذلك بهدف تحقيق الانضباط المروري، وإعادة السيولة لحركة السيارات، والحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 37 كرسي، و10 ترابيزات، و9 ركائز حديدية، كانت تشغل حرم الطريق وتعوق حركة المواطنين والمركبات.