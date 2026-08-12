أخبار الوادي الجديد: بحث شراكة صينية في مشروعات الطاقة المتجددة.. والاستعداد لافتتاح أكبر مستشفى حكومي بالمحافظة.. وحزمة توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تبحث مع وفد شركة صينية فرص الشراكة في مشروعات الطاقة المتجددة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد شركة دونغ فانغ إليكترونيك (DFE) الصينية، المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والمدن الذكية وربطها بالشبكات الكهربائية، برئاسة السيد شو جانج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور المهندس مصطفى السباعي المدير التنفيذي لشركة تريد أرو، الوكيل الرسمي للشركة في مصر؛ وذلك لبحث فرص التوأمة مع الجانب الصيني و التعاون الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة، واستعراض احتياجات المحافظة وأولوياتها المستقبلية في هذا القطاع.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة في مجال الطاقة الشمسية، ودراسة فرص التوسع في إنشاء مشروعات توليد الطاقة المتجددة وتخزينها، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة المشروعات القائمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز قدرات الإمداد والربط بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يدعم استدامة واستقرار التغذية الكهربائية ويواكب التوسع الزراعي والصناعي والاستثماري بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت المحافظ اهتمام المحافظة بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في التحول الطاقي وكفاءة استخدام الطاقة وتخزينها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، موجهةً الدعوة لوفد الشركة لزيارة المحافظة والاطلاع ميدانيًا على الفرص والمقومات المتاحة، ومؤكدةً تقديرها للتعاون مع الجانب الصيني، وحرص المحافظة على توفير أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لدراسة وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفق الأطر والقواعد المنظمة.

الاستعداد لافتتاح أكبر مستشفى حكومي بالوادى الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح مستشفى الداخلة الجديد، والتي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقارب 20 ألف متر مربع، منها نحو 7 آلاف متر مربع للمباني الطبية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 600 مليون جنيه، ما يجعله من أكبر المستشفيات الحكومية التي تم تنفيذها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 118 سريرًا، بما يتيح تقديم خدمات الإقامة الداخلية لمختلف الحالات المرضية، إلى جانب 12 عيادة خارجية تغطي التخصصات الطبية المختلفة.

جاهزية تامة وخدمات طبية متكاملة

وتضم مستشفى الداخلة الجديد أيضا 11 حضّانة مجهزة لحديثي الولادة، فضلًا عن أقسام الطوارئ والاستقبال التي تعمل على مدار الساعة، ويضم المستشفى كذلك غرف عمليات حديثة، ووحدات عناية مركزة، وأقسامًا متطورة للأشعة والتحاليل، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع الأقسام.

اجتماع موسع بتعليم الوادي الجديد لمتابعة جاهزية مدارس الداخلة للعام الجديد

ترّأس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات تعليم إدارة الداخلة التعليمية من مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ورؤساء الأقسام المختلفة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته تواصله المباشر مع جميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، ومتابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة جاهزية المدارس.

وأعرب وكيل تعليم المحافظة، عن بالغ تقديره لمديري المدارس على جهودهم المبذولة وعطائهم اللامحدود لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من العمل والعطاء لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

حزمة توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وخلال الإجتماع ، جرى التأكيد على:

▪️ الحرص على تحقيق الرضى الوظيفى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وخاصة الحقوق المادية دون أى تأخير.

▪️ الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء الدراسة، بوقت كاف.

▪️ التأكد من جاهزية جميع المباني المدرسية والفصول الدراسية والممرات والطرقات والملاعب .

▪️ العمل على توفير بيئة تعليمية آمنة صحية ومحفزة ومشجعة للطلاب، وبما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على مدار العام الدراسى.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطط العمل للعام الدراسي تضمنت:

▪️ الالتزام بالمتابعة المستمرة لحضور الطلاب وحال الغياب يتم بحث الأسباب .

▪️ تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

▪️ أهمية التعاون والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.