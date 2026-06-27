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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه.. واليورو يتجاوز 56 جنيهًا

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، وسط ثبات ملحوظ في مستويات التداول داخل السوق الرسمية.
 

الدولار يحافظ على مستواه
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 49.46 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع، ليستمر في الحفاظ على مستوياته الأخيرة دون تغييرات تذكر، في ظل استقرار حركة التداول داخل الجهاز المصرفي.
 

ارتفاع اليورو والإسترليني
 

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 56.11 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 65.13 جنيه للشراء و65.32 جنيه للبيع، ليواصلا التداول عند مستويات مرتفعة مقارنة ببعض العملات الأجنبية الأخرى.
 

عملات أخرى مستقرة
 

وسجل الدولار الكندي 34.72 جنيه للشراء و34.82 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الأسترالي 34.09 جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الفرنك السويسري إلى 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 7.27 جنيه للشراء و7.29 جنيه للبيع.
 

العملات الإسكندنافية والين
 

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.50 جنيه للشراء و7.52 جنيه للبيع، فيما سجل الكرون النرويجي 5 جنيهات للشراء و5.01 جنيه للبيع، والكرون السويدي 5.06 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الـ100 ين ياباني إلى 30.55 جنيه للشراء و31.05 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية اليورو الإسترليني

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