تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر نهاية التعاملات

الأحد 28/يونيو/2026 - 07:00 م 6/28/2026 7:00:00 PM

انخفضت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار.

وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:49.30 جنيه.

سعر البيع: 49.44 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:56.12 جنيه.

سعر البيع: 56.29 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:65.09 جنيه.

سعر البيع: 65.28 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:60.88 جنيه.

سعر البيع: 61.07 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:7.27 جنيه.

سعر البيع: 7.29جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:30.47 جنيه.

سعر البيع: 30.57 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء: 160.11 جنيه.

سعر البيع: 160.61 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.12جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.42جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.52جنيه.

سعر البيع: 13.59جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026:

سعر الشراء: 69.44 جنيه.

سعر البيع: 69.88 جنيه.