بقيمة 10 قروش.. هبوط في أسعار الدولار ختام اليوم الأحد

هبطت أسعار الدولار في البنوك مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجلت تراجعا بقيمة نحو بين 10 لـ15 قرشا، ليسجل رسميا الآن 49.45 جنيه للبيع.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-6-2026

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليصل إلي:

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري والشركة المصرفية الدولية، ليسجل:

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، التعمير والإسكان، الإسكندرية والعقاري المصري العربي لنحو:

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

49.34 جنيه للشراء.

49.44 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك الأهلي الكويتي، المصرف العربي لنحو:

49.33 جنيه للشراء.

49.43 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي ليسجل:

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول و إتش إس بي سى HSBC ليسجل:

49.28 جنيه للشراء.

49.38 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

49.27 جنيه للشراء.

49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.31 جنيه للشراء.

49.45 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

49.39 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

49.55 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

49.37 جنيه.



