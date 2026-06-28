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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026

الدولار
الدولار
أمل مجدى

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في البنوك المصرية وسجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 28-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.


 
 سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.50 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

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