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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراوح سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنوك بين 49.47 و49.37 جنيه للشراء و 49.57  و49.47 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم الاحد 28-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.50 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار في بنك البركة 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.45 جنيه للشراء – 49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

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