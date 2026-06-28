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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأحد في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم الاحد 28-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.50 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار في بنك البركة 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.45 جنيه للشراء – 49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.


 

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