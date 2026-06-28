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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 يونيو 2026 مقابل الجنيه المصري، في أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي في البنوك 

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
مقابل الجنيه المصري اليوم عند 13.14 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 13.20 جنيه للبيع
 

وصل سعر الريال السعودى اليوم افى البنك العربي الأفريقي عند 13.06 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.14 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 13.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى اليوم الأحد عند 13.16 جنيه للشراء مقابل 13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 13.12 جنيه للشراء مقابل 13.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي لمستوى 13.18 جنيه للشراء مقابل 13.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد عند 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

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