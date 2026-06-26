في منتصف التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 26-6-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهر سعر العملات العربية ثباتًا في مواجهة الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 160.62 جنيه للشراء و 161.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الاماراتي إلى 13.46 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 131.19 جنيه للشراء و131.58 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 128.47 جنيه للشراء و128.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال القطري إلي 13.56 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 69.66 جنيه للشراء و70.06 جنيه للبيع.