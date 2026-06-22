قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا
زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم
انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم
حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلا من تاسوعاء.. هل ينال المسلم الأجر كاملا؟
منتخب مصر يتأخر أمام نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
النسب والحمل.. تفاصيل المواد الأكثر جدلا في مشروع قانون الأسرة الجديد
حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.. هل وردت عن النبي؟
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
علياء فوزى

هبطت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر  مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء: 161.95 جنيه.

سعر البيع: 162.33 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.27جنيه.

سعر البيع: 13.29 جنيه.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.56جنيه.

سعر البيع: 13.59 جنيه.

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.65جنيه.

سعر البيع: 13.71جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء: 70.14 جنيه.

سعر البيع: 70.54 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:49.81 جنيه.

سعر البيع: 49.91 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:57.12 جنيه.

سعر البيع: 57.25 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:65.91 جنيه.

سعر البيع: 66.06 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:61.72جنيه.

سعر البيع: 61.85 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:7.35 جنيه.

سعر البيع: 7.37جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026:

سعر الشراء:30.87 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

أسعار العملات أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار سعر الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

سيف الجزيري

رد فعل صادم من سيف الجزيري بعد قرار الزمالك برحيله

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ بعد هدف محمد صلاح: الله أكبر.. نحافظ

ياسر ابراهيم

أحمد جلال: لولا شوبير لاهتزت شباكنا بالهدف الثاني

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد: مهند لاشين وزيكو لازم يتغيروا

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد