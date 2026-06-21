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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل من 50 جنيها.. تراجع سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأحد

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
علياء فوزى

واصل سعر الدولار الأمريكي  في مصر تراجعه لدون الـ50 جنيها.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-6-2026

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

49.96 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليصل إلي: 

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الشركة المصرفية الدولية ليسجل: 

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB و إتش إس بي سى HSBC، لنحو:

49.83 جنيه للشراء.

49.93 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي لنحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول والبركة، فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني والتعمير والإسكان ليبلغ:

049.85 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

 49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.80 جنيه للشراء.

49.96 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

49.87  جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

49.96جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 49.82 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي البنك المركزي الجنيه المصري بنك أبوظبي الإسلامي

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