ثابت عند 49.84 جنيه.. سعر الدولار اليوم

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تعاملات اليوم الأحد 21-6-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

الدولار ثابت اليوم

أظهر سعر الدولار ثباتَا بمختلف البنوك المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مواعيد العمل في البنوك

بدأت البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد إجازة استمرت 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة الجمعة والسبت المقبلين ومن قبلها يوم الخميس الماضي نظرًا للاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB".

وبلغ ثالث أقل سعر دولار في مواجهة الجنيه 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، البركة، كريدي أجريكول".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، قناة السويس،العقاري المصري العربي ، العربي الإفريقي الدولي".