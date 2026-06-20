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49.8 جنيهًا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 20-6-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

49.8 جنيهًا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 20-6-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ ثباتا مع مستهل تعاملات اليوم السبت 20-6-2026 بدون تغيير على مستوى السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح أمس الخميس حتي مساء غدا السبت بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية و مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار؛ ثباتًا منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الأربعاء الماضي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

استقرار الدولار الأمريكي بعد لهجة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و49.9 جنيها للبيع في بنوك " نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

الدولار يستقر مع تراجع عوائد السندات وترقب مسار الفائدة العالمية

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، المصرف المتحد،كريدي أجريكول".

الدولار قرب أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشرا و50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع  في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي".

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