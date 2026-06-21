الدولار يكتسب قوة عالميًا والذهب تحت الضغط.. أسباب التغيرات الأخيرة

تشهد الأسواق العالمية والمحلية تحولات متسارعة في أسعار العملات والمعادن النفيسة، في ظل تغيرات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار والتجارة.

تراجع سعر الدولار

وخلال الفترة الأخيرة، برزت مؤشرات على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع ارتفاعه أمام عدد من العملات الرئيسية عالميًا، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التباين وانعكاساته على الأسواق، خاصة سوق الذهب.

اختلاف العوامل المؤثرة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن اختلاف العوامل المؤثرة محليًا وعالميًا أدى إلى هذه التحركات، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الدولار وأسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وأكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، بعد تراجع العوامل التي ساهمت في ارتفاع العملة الأمريكية قبل عدة أشهر.

تراجع أسعار النفط

وأوضح أن تحسن الأوضاع الإقليمية نسبيًا، إلى جانب التفاهمات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسعار النفط، فضلًا عن عودة التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين والسندات الحكومية، أسهمت جميعها في تعزيز قوة الجنيه المصري ودفع الدولار إلى التراجع.

السياسة النقدية الأمريكية

وأشار أنيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يسير في اتجاه مختلف، حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام عدد من العملات الرئيسية، مدفوعًا بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأوضح أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وورش، كانت العامل الأبرز وراء هذا الصعود، بعدما أكد في أول مؤتمر صحفي له أن مستويات التضخم الحالية في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة وغير مقبولة، ما يستدعي استمرار الجهود الرامية إلى كبحها.

استمرار أسعار الفائدة

وأضاف أن الأسواق العالمية فسرت هذه التصريحات باعتبارها مؤشرًا على استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من التقديرات السابقة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولار ويعزز الطلب عليه مقارنة بالعملات الأخرى.

تراجع أسعار المعدن النفيس

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قوة الدولار عالميًا تنعكس بصورة مباشرة على سوق الذهب، إذ تؤدي عادة إلى تراجع أسعار المعدن النفيس نتيجة ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار وزيادة جاذبية العملة الأمريكية للمستثمرين، ما يقلل الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.