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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5177 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6903 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48320 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 21 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.96 جنيه

سعر الشراء: 49.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.89 جنيه

سعر الشراء: 57.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.96 جنيه

سعر الشراء: 66.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام فصل الصيف رسميًا، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

طقس أول أيام الصيف


وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة اليوم تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 35 و36 درجة.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل رطب خلال ساعات الليل.

الرطوبة هي التحدي الأكبر


وأكدت عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن المشكلة الرئيسية خلال الفترة الحالية ليست في ارتفاع درجات الحرارة، وإنما في نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد الشعور بالحرارة.

وأشارت إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى معدلات للرطوبة خلال فصل الصيف، ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

نشاط للرياح وأتربة ببعض المناطق
ولفتت إلى وجود نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على عدد من المناطق، وهو ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

وتوقعت إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فرص أمطار خفيفة على السواحل
وأوضحت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنها أمطار محدودة وغير مؤثرة.

نصائح الأرصاد للمواطنين


ودعت منار غانم المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل.

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