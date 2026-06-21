نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب ظهر اليوم الأحد 21-6-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.
الذهب يتراجع
فقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم .
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6015 جنيها.
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6874 جنيها للشراء و 6817 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6301 جنيها للشراء و 6249 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6015 جنيها للشراء و5965 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5155 جنيها للشراء و 5112 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب 48.12 ألف جنيه للشراء و 47.72 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.