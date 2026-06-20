6025 جنيهًا ..سعر الذهب عيار 21 الآن

شهد سعر أشهر عيار ذهب استقرارا بعد ساعات من تداولات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6025 جنيهًا في آخر تحديث له اليوم.

الذهب يستقر

وأظهرت تعاملات سعر الذهب مساء اليوم؛ استقرارًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة دون تغيير.

تذبذب المعدن الأصفر

وقبل ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم؛ فقد سعر الذهب 15 جنيهًا من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6312 جنيهًا للشراء و 6259 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتششارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48.2 ألف جنيها للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4155 دولارا للشراء و 4153ا دولار للبيع.