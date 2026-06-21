ثابت بدون تغيير .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

شهد سعر الذهب استقرارًا مع اقترب انتهاء التعاملات الصباحية له اليوم الأحد 21-6-2026 وذلك على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتًا من دون تغيير بعد ساعات من تداولات الظهر والتي أسفرت عن انخفاض سعر المعدن الأصفر بمقدار طفيف.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6015 جنيهًا.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 6874 جنيهًا للشراء و 6817 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6301 جنيه للشراء و6249 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6015 جنيهًا للشراء و 5965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلي 5155 جنيهًا للشراء و 5512 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب 48.12 ألف جنيه للشراء و 47.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4155 دولارًا للشراء و 4154 دولارًا للبيع.