انخفاض مفاجئ للذهب وعيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو عن أسعار الذهب، وقالت مذيعة البرنامج خلود زهران، أن أسعار الذهب الآن تشهد انخفاضات كبيرة، وعيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه اليوم.

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات كبيرة، وأن كل الأرباح التي حققها في بداية عام 2026، انخفضت الآن.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز، أن الذهب يواصل تراجعه في مصر للأسبوع السادس ليسجل أدنى مستوياته، منذ بداية عام 2026.

وأوضح أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأنه لا يوجد مشكلات، بخصوص الذهب، وأنه على المدى البعيد يحقق مكاسب مادية، وأن الفترة الحالية فرصة لشراء الذهب.