زاد 5 جنيهات.. الذهب يرتفع صباح اليوم

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الأحد 21-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بصورة طفيفة.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6025 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.