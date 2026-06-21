زاد 5 جنيهات.. الذهب يرتفع صباح اليوم

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الأحد 21-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بصورة طفيفة.
سعر الذهب يرتفع
وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية .
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6025 جنيها.
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
سجل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.