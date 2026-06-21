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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 5 جنيهات.. الذهب يرتفع صباح اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الأحد 21-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بصورة طفيفة.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6025 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.

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