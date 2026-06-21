أسعار الذهب اليوم في مصر..والشعبة تكشف مفاجأة للمقبلين علي الزواج

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الأخير الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6030 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 6891 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5168 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

هاني ميلاد: من الصعب التنبؤ بمسار الذهب حتى نهاية العام

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحديد الاتجاه النهائي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لا يزال أمرًا صعبًا في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والسياسات النقدية الدولية.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوقعات التي سادت في بداية العام بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بدأت تتغير بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

الفيدرالي الأمريكي كلمة السر في تحركات المعدن الأصفر

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأسواق كانت تراهن على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي كان سيدعم ارتفاع الذهب، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالات تثبيت الفائدة أو حتى رفعها، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي لا تزال تؤثر في حركة الذهب، ما يجعل التنبؤ بالأسعار أمرًا مرتبطًا بالتطورات العالمية.

فرصة جيدة للمقبلين على الزواج

ولفت هاني ميلاد إلى أن أسعار الذهب في مصر واصلت تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2026، معتبرًا أن هذه المستويات تمثل فرصة مناسبة للمستهلكين والراغبين في شراء الشبكة والمشغولات الذهبية قبل حدوث أي تغيرات جديدة في السوق.

وأكد أن التراجعات الحالية قد تكون فرصة للشراء والاستفادة من الأسعار الراهنة، خاصة مع استمرار حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.