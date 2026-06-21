بعد الهبوط الكبير في عيار 21 و 24 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

استمر استقرار سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات صباحية له اليوم الأحد 21-6-2026 على مستوي الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

من واقع التداولات اليومية؛ أظهر سعر جرام الذهب ثباتاً من دون تغيير بعد تراجعًا له بقيمة 20 جنيها مساء أمس.

تذبذب المعدن الأصفر

على مدار الأسبوع الماضي تعرض الذهب لحالة من التذبذب بالتوازي مع تثبيت سعر الفائدة الأمريكية ليفقد أكثر من 400 جنيهًا داخل السوق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6020 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6880 جنيها للشراء و 6822 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6306 جنيها للشراء و 6254 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6020 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18الأوسط انتشارا 5160 جنيها للشراء و5117 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 48.16 ألف جنيه للشراء و 47.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.