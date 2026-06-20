أسعار العملات العربية في تداولات اليوم.. الريال السعودي بـ13.28 جنيها والدينار الكويتي ب 162.37 جنيها

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وأظهر سعر العملات العربية مقابل الجنيه؛ استقراراً من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.28 جنيها للشراء و 13.32 جنيها للبيع .

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلي 162.37 جنيها للشراء و 162.87 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.57 جنيها للشراء و 13.6 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 132.21 جنيها للشراء و 132.59 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 129.47 جنيها للشراء و 129.84 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 13.67 جنيها للشراء و 13.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 70.21 جنيها للشراء و 70.6 جنيها للبيع.