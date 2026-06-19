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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي بـ 13.2 جنيه والدينار الكويتي بـ 162.3 جنيه

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

سجلت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-6-2026 بدون تعيير علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتاً لليوم الثاني علي التوالي عقب تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي.

عملات عربية

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.28 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيه للشراء و162.87 جنيه للبيع.

عملات عربية

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.57 جنيه للشراء و13.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 132.21 جنيه للشراء و132.59 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 129.47 جنيه للشراء و129.84 جنيه للبيع.

عملات عربية وأجنبية

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 70.21 جنيه للشراء و70.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اخبار مصر مال واعمال سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي العملات العربية

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