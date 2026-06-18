تفاصيل سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي بـ13.28 جنيهًا و الدينار الكويتي بـ162.3 جنيها

استقر سعر العملات العربية في تعاملات مساء اليوم الخميس 18-6-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وأظهرت تداولات العملات العربية أمام الجنيه؛ ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13,28 جنيها للشراء و 13.32 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيها للشراء و 1662.87 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.57 جنيها للشراء و 13.6 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 132.21 جنيها للشراء و 132.59 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 129.47 جنيها للشراء و 129.84 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري 13.67 جنيها للشراء و13.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 70.21 جنيها للشراء و 70.6 جنيها للبيع.