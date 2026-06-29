بكام الريال السعودي؟.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 29 يونيو، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم وسعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الإماراتي باعتبارهم الأكثر بحثاً وطلباً في مختلف البنوك والعمليات المصرفية .

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.07 جنيهًا شراء، 13.13 جنيهًا بيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي



سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 13.07 جنيهًا شراء، 13.13 جنيهًا بيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك القاهرة



سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.11 جنيهًا شراء، 13.17 جنيهًا بيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك الإسكندرية



سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.05 جنيهًا شراء، 13.13 جنيهًا بيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك كريدي أجريكول



سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 13.02 جنيهًا شراء، 13.12 جنيهًا بيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

البنك الأهلي المصري

156.1 جنيه للشراء

161.1 جنيه للبيع

بنك مصر

157.1 جنيه للشراء

161.1 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

156.8 جنيه للشراء

162.7 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

158.2 جنيه للشراء

160.9 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

157.7 جنيه للشراء

161.6 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.42 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.44 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.40 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.