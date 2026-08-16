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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: مستشار ترامب يلتقي وفد من حماس في مصر

خليل الحية
خليل الحية
خاطر عبادة

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم "الأحد"، بأنه من المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس مع كل من الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، الذي يزور إسرائيل ومصر الأسبوع الجاري.

وقد بدأ وفد حركة حماس الذي يزور مصر حاليا، اجتماعاً مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين لمناقشة سبل دفع تنفيذ خطة ما بعد الحرب لغزة، حسبما صرح مسؤول من الحركة لوكالة فرانس برس.

ووصل وفد برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية إلى مصر مساء السبت، قبل زيارة مبعوث ترامب جاريد كوشنر إلى المنطقة.

وقال مسؤول حماس إن المحادثات ستتناول "آخر التطورات في المفاوضات والجهود المبذولة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق، الذي يتضمن خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة، والبدء في تنفيذه".

وأضاف: "سيقدم الوفد إحاطة للمسؤولين المصريين حول انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وستؤكد حركة حيا على التزام الحركة واستعدادها لتنفيذ الاتفاق بمجرد أن تعلن إسرائيل التزامها به".

لقاء كوشنر بوفد حماس

وأفاد مصدر آخر في حماس لوكالة فرانس برس بأنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بين وفد حماس التفاوضي، والممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة كوشنر إلى مصر هذا الأسبوع، لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق.

وأضاف المصدر أن الاتصالات كانت جارية مع وسطاء مصريين وقطريين وأتراك "لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق".

ومن المقرر أن يزور كوشنر إسرائيل ومصر هذا الأسبوع في محاولة لسد الفجوات في خطة غزة.

وأعلنت حماس في أواخر يوليو أنها مستعدة لتسليم أسلحتها إلى لجنة فنية ناشئة من المقرر أن تحكم غزة، وذلك كجزء من خطة من 15 نقطة تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقاً.

خليل الحية جاريد كوشنر حماس مصر غزة

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