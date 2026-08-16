"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل 18 فلسطينيا من مدن الضفة و إصابة 10 من محافظة الخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ، اليوم الأحد ، شملت ما لايقل عن 19 فلسطينيا من عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم نحو 12 شابا في منطقة بيت عينون شرق الخليل ونقلتهم إلى البؤرة الاستيطانية القريبة للتحقيق معهم،بالإضافة لاعتقال أربعة فلسطينين من قرية المنيا وكيسان، شرق بيت لحم.

و أشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدتي سلواد وبيتين شرق رام الله،وذلك عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت شابا، في بلدة بيت أمر شمال الخليل،عقب مداهمة منزل عائلته،

وفي السياق، أصيب 10 فلسطينيين، اليوم الأحد، بينهم اثنان بالرصاص الحي، و8 جراء الاعتداء عليهم بالضرب، خلال هجمات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، تخللها مداهمة منازل والاعتداء على سكانها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترقوميا، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت منازل المواطنين الفلسطينيين ، واعتدت بالضرب المبرح على عدد منهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض، وقدمت لهم طواقم الهلال الأحمر العلاج ميدانيا.