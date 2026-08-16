منال عيسى تحصد جائزة أفضل أداء في مهرجان لوكارنو عن فيلم «L'estive»

حصدت الممثلة اللبنانية منال عيسى جائزة أفضل أداء ضمن قسم «مخرجي المستقبل» في الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي، وذلك عن دورها في الفيلم «L'estive»، من إخراج نائل خليفي.



وتجسد منال عيسى في الفيلم شخصية «هانا»، وهي راعية أغنام متدرّبة تعيش حياة منعزلة في جبال الألب، بعيداً عن لبنان الذي تنتمي إليه. وتتغير تفاصيل حياتها مع وصول «ليزا» لمساعدتها في رعاية الحيوانات، لتنفتح بينهما علاقة تدفع «هانا» إلى مواجهة عزلتها وإعادة اكتشاف علاقتها بذاكرتها وقصتها الشخصية.



والفيلم إنتاج بلجيكي-فرنسي، ويشارك ضمن منافسات قسم «مخرجي المستقبل» في مهرجان لوكارنو السينمائي، الذي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية الدولية.



ويأتي هذا التتويج ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرة منال عيسى، ويؤكد حضورها في السينما الدولية من خلال أدوار حظيت بإشادة لجان التحكيم والجمهور.