بعثة منتخب مصر تصل إلى دالاس استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة وتحقيق إنجاز جديد.





غادرت بعثة المنتخب المصري مدينة سبوكين متجهة إلى دالاس على متن طائرة خاصة جرى توفيرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار الترتيبات الخاصة بالبطولة. واستغرقت الرحلة نحو أربع ساعات، قبل وصول أفراد البعثة إلى مقر الإقامة لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل اللقاء الحاسم.

استعدادات مكثفة قبل المواجهة

وكان منتخب مصر قد اختتم تدريباته في مدينة سبوكين مساء الأربعاء، حيث خاض اللاعبون مرانًا قويًا على ملعب جامعة جونزاجا، ركز خلاله الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب رفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين، استعدادًا للمباراة التي ينتظرها الجمهور المصري.

صلاح يشارك والثنائي يواصل التأهيل

شهدت التدريبات مشاركة قائد المنتخب محمد صلاح بصورة طبيعية في المران الجماعي، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أستراليا. في المقابل، واصل الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزهما للمشاركة حال تحسن حالتهما البدنية.

دعم إداري للمنتخب الوطني

حرص مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد بجوار المنتخب خلال التدريبات، حيث حضر المران هاني أبو ريدة، المشرف على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي رئيس البعثة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، في رسالة دعم وتحفيز للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

مواجهة حاسمة نحو دور الستة عشر

يدخل منتخب مصر مواجهة أستراليا بطموحات كبيرة من أجل تحقيق الفوز وبلوغ دور الستة عشر، مستندًا إلى الروح المعنوية المرتفعة والاستعدادات المكثفة التي سبقت اللقاء، وسط آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار وكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركات الفراعنة