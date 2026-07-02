محمد مكي: حسام حسن مدرب جريء وقدم وجوها جديدة لمنتخب مصر

أشاد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، بما قدمه الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تحقيق أول انتصار في تاريخ المشاركات المونديالية والتأهل لأول مرة إلى دور الـ32 يعد إنجازًا كبيرًا.

وأضاف مكي عبر برنامج ستاد المحور، بالتأكيد على طموحه في تحقيق الفوز على أستراليا، معربًا عن أمله في البناء على هذا الإنجاز، مطالبًا اتحاد الكرة بوضع خطة واضحة بالتعاون مع حسام حسن للمرحلة المقبلة.

وأكمل:"حسام حسن قدم وجوه جديدة لمنتخب مصر وأثبت أنه مدرب جرئ وقاد على تكوين فريق قوي للبطولات القادمة".

واختتم تصريحاته قائلًا:"شخصية حسام حسن القوية ساعدته على لاعبي منتخب مصر والاستفادة من قدرات كل لاعب، صلاح لاعب كبير ووجهة نظر حسام حسن في تغييره لابد من احترامها لأن المدير الفني هو من يتحمل المسؤولية".