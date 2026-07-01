منتخب مصر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة أستراليا.. وقرار فني بسبب طقس دالاس

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اتخذ قرارًا بإقامة المران الرئيسي للفريق قبل التوجه إلى مدينة دالاس، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار خطة فنية تهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل اللقاء المرتقب.

وأوضح الدرندلي أن القرار جاء بعد دراسة الظروف المناخية بين المدينتين، حيث تبلغ درجة الحرارة في مدينة سبوكين، مقر إقامة المنتخب، نحو 15 درجة مئوية، بينما تصل في مدينة دالاس إلى حوالي 36 درجة مئوية، وهو فارق كبير قد يؤثر على جاهزية اللاعبين إذا خاضوا التدريب الأساسي بعد الوصول.

وأشار إلى أن الجهاز الفني فضّل تنفيذ الحصة التدريبية الرئيسية قبل السفر، على أن يكتفي المنتخب بمران خفيف في دالاس عشية المباراة، من أجل مساعدة اللاعبين على التأقلم مع الأجواء الحارة والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية قبل المواجهة.

وفيما يتعلق بحالة اللاعبين، أكد نائب رئيس اتحاد الكرة أن الجهاز الفني يتطلع إلى مشاركة قائد المنتخب محمد صلاح أمام أستراليا، موضحًا أن نجم الفراعنة أصبح جاهزًا للمشاركة، كما أن لاعب الوسط حمدي فتحي تعافى هو الآخر وأصبح متاحًا للجهاز الفني.

وشدد الدرندلي على أهمية وجود محمد صلاح داخل صفوف المنتخب، ليس فقط لما يقدمه من إمكانات فنية داخل المستطيل الأخضر، وإنما أيضًا لدوره القيادي وتأثيره الإيجابي على زملائه في مثل هذه المباريات الحاسمة.

واختتم الدرندلي تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، داعيًا إياها إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني في مشواره بالمونديال، مؤكدًا أن الجماهير ستكون عنصرًا مؤثرًا في مواجهة أستراليا، خاصة مع توقع حضور أعداد كبيرة من المشجعين المصريين القادمين إلى دالاس، معربًا عن ثقته في استمرار المساندة الجماهيرية للفراعنة خلال الأدوار المقبلة من بطولة كأس العالم 2026