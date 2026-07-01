محمد صلاح يوقع على قميص منتخب مصر ويهدي جامعة جونزاجا ذكرى خاصة في المونديال

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على ترك بصمة مميزة خلال إقامة بعثة الفراعنة في مدينة سبوكين الأمريكية، بعدما شارك في تكريم جامعة جونزاجا، التي استضافت تدريبات المنتخب خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت الزيارة التقاط محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر صورًا تذكارية مع مسؤولي الجامعة، كما وقع قائد الفراعنة على قميص منتخب مصر، إلى جانب توقيع قمصان خاصة بجامعة جونزاجا، في لفتة تقديرية للدور الذي لعبته الجامعة في استضافة معسكر المنتخب.

وجاءت المبادرة في ختام فترة إقامة المنتخب المصري في سبوكين، التي اتخذها الفراعنة مقرًا لمعسكرهم خلال دور المجموعات، بعدما اختارتها الاتحاد الدولي لكرة القدم كأحد معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم، فيما استضافت جامعة جونزاجا تدريبات الفريق طوال فترة وجوده بالمدينة.

ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة في مدينة سبوكين، إذ شهدت التدريبات المفتوحة للمنتخب المصري حضورًا جماهيريًا لافتًا، بينما حرص العديد من المشجعين على التقاط الصور والحصول على توقيعات نجم ليفربول خلال فترة إقامة الفراعنة في الولايات المتحدة.