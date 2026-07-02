منتخب مصر يواصل تدريباته في سبوكين.. ويتوجه إلى دالاس استعدادا لأستراليا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك من خلال مران قوي أقيم على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة التوأمين حسام حسن وإبراهيم حسن.



صلاح ينتظم في المران الجماعي

شهدت الحصة التدريبية أخبارًا إيجابية للجهاز الفني، بعدما شارك قائد المنتخب محمد صلاح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، ليؤكد جاهزيته للمواجهة المرتقبة، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه لقيادة الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة العالمية.

في المقابل، واصل الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، من أجل تجهيزهما بالشكل الأمثل قبل المباراة، مع متابعة حالتهما البدنية بشكل مستمر لحسم إمكانية مشاركتهما.

ترتيبات السفر إلى دالاس

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل برنامج السفر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي تستضيف مواجهة أستراليا، مؤكدًا أن البعثة ستغادر مدينة سبوكين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي، الموافق الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح أن المنتخب سيسافر على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، في إطار التسهيلات المقدمة لضمان راحة جميع المنتخبات خلال البطولة.

رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف

وأشار إبراهيم حسن إلى أن رحلة الطيران من سبوكين إلى دالاس ستستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف، على أن تصل بعثة المنتخب المصري إلى المدينة المستضيفة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، قبل استكمال البرنامج التحضيري للمباراة.

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة مشواره المميز في كأس العالم 2026، وتحقيق الفوز على منتخب أستراليا من أجل العبور إلى دور الـ16، وسط حالة من التركيز الكبير داخل المعسكر وثقة في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية وتحقيق طموحات الجماهير.