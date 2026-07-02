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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: أستراليا منافس قوي.. وعلى منتخب مصر تجنب العرضيات

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على ضرورة التعامل بتركيز مع نقاط قوة المنافس، خاصة في الكرات العرضية والثابتة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "مباراة أستراليا ومصر صعبة جدًا، فالمنتخب الأسترالي منظم ويتميز بالأطوال، ويجب أن ندرك أن هذه المباراة قد تضعنا في مكانة مختلفة إذا نجحنا في الفوز بها".

وأضاف: "الطريق ممهد أمام منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16، وأحمد فتوح كان من المفترض أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا منذ سنوات، وقد تكون بطولة كأس العالم نقطة انطلاق جديدة له".

وتابع: "أثق أن منتخب مصر سيقدم أداءً جيدًا خلال أول 30 دقيقة، وسيكون صاحب الاستحواذ على الكرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة بمنع لاعبي أستراليا من إرسال الكرات العرضية، مع تجنب ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، إلى جانب فرض رقابة دفاعية قوية، وأتوقع فوز منتخب مصر على أستراليا".

محمد صلاح الزمالك أستراليا محمد شبانة

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