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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير محمد حجازي: نتنياهو يعلم أن بداية السلام قد تعني نهايته السياسية

عزة مصطفى
عزة مصطفى
شيماء جمال

أوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تواجه موقفًا داخليًا معقدًا، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن بداية السلام قد تعني نهايته السياسية، ولذلك فإن استمرار المماطلة والعنف يخدم، من وجهة نظره، قاعدته الانتخابية من اليمين المتطرف.

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "ولكن نحن أمام يمين إسرائيلي ورئيس وزراء يعلم أن نهايته مع بداية السلام؛ يعلم أنه كلما ماطل، كلما استخدم العنف، هو يرضي اليمين المتطرف الإسرائيلي قاعدته الانتخابية".

وأضاف السفير محمد حجازي أن الموقف الأمريكي بات أكثر تباعدًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الخطاب الأمريكي تجاهه أصبح أكثر حدة.

وقال: "يتحدث عنه بلغة توحي بأن نتنياهو لا يماطل فقط ولكنه هو عدو. نعم، استخدم هذا التعبير".

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