قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح جاهز... شبانة يكشف عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا
السفير علاء يوسف: فعاليات «الاستعلامات» بالمحافظات أبرزت وعي المصريين بإنجازات ثورة 30 يونيو
مقتل شخص في هجوم روسي واسع على كييف وأضرار كبيرة بالمباني السكنية
لعنة الميراث.. إنهاء حياة شخص على يد شقيقه وإصابة نجله في ملوي بالمنيا
الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى ثمن النهائي بثنائية أمام البوسنة والهرسك
الهجمات متواصلة.. ضربة روسية تؤدي إلى انهيار جزئي لمبنى سكني في أوكرانيا
أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس
الدينار يتراجع دون 160 جنيها.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
ضمن خطتها التوسعية عالميًا.. "مصر للطيران" تشارك في معرض «China Air Cargo Logistics 2026» بشنغهاي
انفجار ماسورة مياه يغرق عشرات المنازل في قرية بقليوب.. والأهالي يستغيثون
كسب مليار دولار.. ترامب يدافع عن أرباحه الضخمة من العملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح جاهز... شبانة يكشف عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر كثّف استعداداته لمواجهة أستراليا، من خلال التركيز على الجوانب الدفاعية والتكتيكية، إلى جانب تجهيز محمد صلاح بشكل كامل للمباراة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هناك تدريبات خاصة لثلاثي الدفاع رامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، قبل مواجهة أستراليا، مع تركيز كبير على غلق المساحات والتعامل مع الكرات الثابتة".

وأضاف: "لازم يكون في تغطية للمساحات من جانب حمدي فتحي ومروان عطية، وسيكون هناك مهاجم أمام إمام عاشور، الذي سيؤدي دورًا كبيرًا وسيبذل مجهودًا مضاعفًا، مع التزامه بالواجبات الدفاعية في الجبهة اليسرى إلى جانب أدواره الهجومية".

وتابع: "محمد صلاح شارك في المران وأصبح جاهزًا لمواجهة أستراليا، وسيكون له دور مهم في المباراة، حيث سيستلم الكرة كثيرًا لفتح المساحات أمام زملائه، وهناك عمل تكتيكي متواصل من الجهاز الفني لتحقيق ذلك".

وواصل: "الجهاز الفني أكد لعمر مرموش أن هذه المباراة ستكون فرصته، وهناك توقعات كبيرة بتألقه، خاصة أن لاعبي أستراليا يعانون في مواجهة اللعب الأرضي بسبب اعتمادهم على الأطوال الفارعة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الجمهور المصري تحولت حالته بنسبة 180 درجة، من القلق والتوتر قبل البطولة إلى التفاؤل والثقة قبل مواجهة أستراليا".

منتخب مصر شبانه مباراه مصر القادمة أستراليا

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا وسط تصاعد التوتر جنوب سوريا

ألمانيا

الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتوصل إلى اتفاق على حزمة إصلاحات لإنعاش الاقتصاد

أرشيفية

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى سوريا منتصف يوليو

بالصور

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد