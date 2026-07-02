صلاح جاهز... شبانة يكشف عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر كثّف استعداداته لمواجهة أستراليا، من خلال التركيز على الجوانب الدفاعية والتكتيكية، إلى جانب تجهيز محمد صلاح بشكل كامل للمباراة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هناك تدريبات خاصة لثلاثي الدفاع رامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، قبل مواجهة أستراليا، مع تركيز كبير على غلق المساحات والتعامل مع الكرات الثابتة".

وأضاف: "لازم يكون في تغطية للمساحات من جانب حمدي فتحي ومروان عطية، وسيكون هناك مهاجم أمام إمام عاشور، الذي سيؤدي دورًا كبيرًا وسيبذل مجهودًا مضاعفًا، مع التزامه بالواجبات الدفاعية في الجبهة اليسرى إلى جانب أدواره الهجومية".

وتابع: "محمد صلاح شارك في المران وأصبح جاهزًا لمواجهة أستراليا، وسيكون له دور مهم في المباراة، حيث سيستلم الكرة كثيرًا لفتح المساحات أمام زملائه، وهناك عمل تكتيكي متواصل من الجهاز الفني لتحقيق ذلك".

وواصل: "الجهاز الفني أكد لعمر مرموش أن هذه المباراة ستكون فرصته، وهناك توقعات كبيرة بتألقه، خاصة أن لاعبي أستراليا يعانون في مواجهة اللعب الأرضي بسبب اعتمادهم على الأطوال الفارعة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الجمهور المصري تحولت حالته بنسبة 180 درجة، من القلق والتوتر قبل البطولة إلى التفاؤل والثقة قبل مواجهة أستراليا".