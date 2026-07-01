شبانة ينتقد إدارة الزمالك: لماذا تُتركون سيف الجزيري حتى يلجأ إلى فيفا؟

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حادة لإدارة نادي الزمالك، بسبب طريقة تعاملها مع ملف التونسي سيف الجزيري، معتبرًا أن النادي كان بإمكانه إنهاء الأزمة بشكل ودي بدلًا من الوصول إلى نزاع قد يمتد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "مش عارف هو الزمالك بقى حابب إن اللاعبين يقدموا شكاوى ضده في فيفا، يعني إزاي تسيبوا سيف الجزيري كده، ومحدش يقعد معاه ويتفق معاه أو يقدر تاريخه".

وأضاف: "بدأت أشك إن في حد داخل الزمالك حابب يكون في قضايا كتير على النادي، ويكون في إيقاف قيد وتعويضات من فيفا مع الفوائد".

وتابع: "كان من المفترض الجلوس مع سيف الجزيري والاتفاق معه على الرحيل، كما فعل الأهلي مع رضا سليم وأشرف داري وجراديشار، سواء بالإعارة أو البيع أو حتى الرحيل مع تحمل جزء من راتبه".

وواصل: "بقول لحسين لبيب، إزاي يتم التعامل مع سيف الجزيري بهذا الشكل؟ هناك شيء غريب وعجيب يحدث داخل الزمالك".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسين لبيب قال قبل 10 أيام إن التجديد لمعتمد جمال أمر مفروغ منه، وهذا لم يحدث حتى الآن، وأعتقد أن رئيس الزمالك ليست له علاقة بملف كرة القدم داخل النادي، ولا يعرف ما يدور داخل الفريق".