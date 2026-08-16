تقارير تكشف مستجدات صفقة تعاقد برشلونة مع رودري

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد مستجدات صفقة تعاقد نادي برشلونة مع قائد منتخب إسبانيا ولاعب خط وسط مانشستر سيتي رودريجو هيرنانديز (رودري) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب نادي برشلونة في وقت سابق من حسم صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي، بعد موافقة اللاعب على الانتقال لصفوف النادي قبل أسبوع، بعدما غيّر وجهته من ريال مدريد إلى النادي الكتالوني، حيث اقتنع بمشروع المدرب هانسي فليك.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم أن برشلونة ومانشستر سيتي يواصلان مفاوضاتهما بشأن انتقال رودري، كما اقترب الناديان بشكل ملحوظ من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد العرض الأخير الذي قدمه برشلونة يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر الذي يشرف عليه المدير الرياضي لبرشلونة ديكو ونظيره في مانشستر سيتي هوجو فيانا.

وبلغت قيمة العرض الأخير لبرشلونة 70 مليون يورو، عبارة عن مبلغ ثابت قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت متنوعة، غير أن النادي الإنجليزي رفض العرض، مطالبًا برشلونة بدفع 80 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب.

لكن الصحيفة أشارت إلى حالة من التفاؤل في الناديين بإتمام الصفقة، إذ لم يتبقّ سوى 10 ملايين يورو تفصل النادي الإسباني عن ضم اللاعب، غير أن الأمر يتطلب تقديم بعض التنازلات الإضافية من كلا الجانبين.

وأكدت الصحيفة استمرار المفاوضات بين الطرفين لذا فقد غاب رودري عن مباراة الفريق الرسمية الأولى هذا الموسم ضد أرسنال في مباراة الدرع الخيرية.