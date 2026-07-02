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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

استقبل شريف مختار، قنصل عام جمهورية مصر العربية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن لدى وصول المنتخب لدالاس في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا غداً الجمعة في دور الـ32 لبطولة كأس العالم

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس  بتوقيت مدينة دالاس، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة مصر وأستراليا في دور ال32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويجري الثلاثي محمد هاني وإمام عاشور والمهدي سليمان، لاعبو المنتخب ، لقاءات مع وسائل الإعلام على هامش المران الأخير قبل المباراة ، وفقًا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر تدريباته، لمواجهة أستراليا، في تمام الواحدة ظهر غد بتوقيت دالاس بولاية تكساس ، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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