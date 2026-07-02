توفى عادل سليمان، شقيق طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم لاعب المصري ومنتخب مصر السابق المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات كأس العالم، صباح اليوم الخميس، بـ محافظة بورسعيد.

وفاة شقيق المدرب العام لـ منتخب مصر الوطني لكرة القدم

ومن المنتظر أن تُعلن أسرة الفقيد الراحل عن موعد تشييع جثمانه عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، والدفن إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد.

منتخب مصر

ويلتقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك غدًا الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.