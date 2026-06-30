مدبولي يتابع مشروعات بورسعيد ويوجه بحسم الفرص الاستثمارية وتلبية مطالب الإسكان

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بجميع المحافظات، وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا كذلك لسعي الحكومة للنهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لحرصها على متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أنه يتم تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



وخلال الاجتماع، قدم المحافظ عرضا تفصيليا حول عدد من محاور العمل، التي تتضمن الخطة الاستثمارية وجهود المحافظة في ملفات (تطوير المناطق القديمة ـ إزالة مخلفات البناء ـ السياحة والتجميل والمسطحات الخضراء)، بالإضافة إلى ملفات التنمية المحلية (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)، علاوة على الفرص الاستثمارية ومشروعات مخطط تنفيذها، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

تفاصيل الخطة الاستثمارية

وفي هذا الإطار، شرح اللواء إبراهيم أبوليمون تفاصيل الخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك زيادة بقيمة 500 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية من الموارد الذاتية تمثل نسبة 66% من الاعتمادات الأصلية، حيث يتم الإنفاق من الخطة على برامج الطرق والنقل والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية، وغيرها.

كما أوضح اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة في مجال تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير المناطق السكنية القديمة (تم إدراج تطوير عدد 34 منطقة، وتم وضع خطة لتطوير عدد 32 خلال العام المالي المقبل من موازنة المحافظة والجهاز المركزي للتعمير)، بجانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والجزر الوسطى (16 طريقا رئيسيا و17 جزيرة وسطى)، لافتا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة تتبنى زراعة أشجار البونسيانا بجميع حدائق مدينتي بورسعيد وبورفؤاد؛ إذ تم زراعة الجزر بالشوارع الرئيسية وجار استكمال باقي الشوارع و الجزر بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد.



كما أشار لجهود المحافظة في إزالة مخلفات البناء، وكذلك في مجال السياحة والتجميل، من خلال تطوير الكورنيش والمنطقة المحيطة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد بنسبة 100% بطول 2 كم التي بدأت عام 2024 /2025، وجار العمل في المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من إنشاء جدارية بورسعيد الصمود 1956 كمعلم سياحي للمحافظة وتم افتتاحها، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء ساحة النصر السياحية الجديدة المطلة على الكورنيش.



كما تناول المحافظ جهود زيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي من المحافظة، علاوة على تمويل إضافي من المشاركات المجتمعية العديدة، لافتا في الوقت نفسه لجهود رفع تراكمات نواتج الحفر ومخلفات البناء التي تصل لما يقرب من نصف مليون طن، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ التابع لمحافظة بورسعيد، وهيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء.



وخلال الاجتماع أيضا، تناول المحافظ ملفات التنمية المحلية والمتضمنة (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)؛ حيث أوضح أنه فيما يخص ملف التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى يونيو 2026 بلغت نسبة التنفيذ 99.77%، كما وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 إلى 99.59% ، وذلك حتى يونيو 2026.

وبشأن المتغيرات المكانية من واقع لوحة إحصائيات المنظومة عن محافظة بورسعيد، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم رصد 9774 حالة، تم الرد على 9731 حالة، بنسبة 99.6%، لافتا أيضا إلى حملات التوعية الموجهة لأصحاب المحال العامة لتوعيتهم بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والاستفادة من تخفيضات رسوم الترخيص، وتقنين أوضاعهم.

كما تناول المحافظ الفرص الاستثمارية، والتي تضمنت عددا من المشروعات الصادر بشأنها مخاطبات لعدد من الجهات المعنية لوضع تصور لها، وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتتضمن إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحة 7 آلاف م2، فضلا عن توسعات المقابر الجديدة، وطريق جنة النورس، كما تطرق للمشروعات الأخرى التي يتم التنسيق فيها مع هيئة قناة السويس، ومنها مشروع كوبري النصر2، مؤكدا أن إنشاء هذا الكوبري العائم يمثل نقلة نوعية جديدة في منظومة النقل والربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ودعم حركة المواطنين والبضائع وقد صمم بطول (428) متراً وعرض (15) متراً؛ ليستوعب نحو 25 ألف مركبة يومياً بحمولات تصل إلى 100 طن للمركبة الواحدة، بجانب مشروع الكوبري العائم المخطط إنشاؤه امتداد شارع النهضة حتي مدخل النوادي ببورفؤاد.

وخلال الاجتماع، طرح المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات التي تواجه المحافظة، ومنها ملف الإسكان، وترفيق إحدى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، وغيرها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، في ضوء تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستفادة منها، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع المحافظة بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالحفاظ على ما تم من مشروعات للمسطحات الخضراء، وصيانتها بصفة مستمرة لاستدامتها، وحتى ينتفع بها مواطنو المحافظة.